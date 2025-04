Vivere è Rischiare: Abbandonare il Comfort

Lo psichiatra Paolo Crepet ha recentemente discusso dei giovani italiani in un’intervista al podcast Bsmnt, sottolineando l’importanza di uscire dalla propria comfort zone per affrontare le sfide della vita. Crepet ha osservato che tra il desiderio e il successo esiste una grande distanza, spesso influenzata da fattori ereditari, sottolineando come, in alcuni casi, giovani possano trovarsi in una situazione di comodità grazie a beni ereditati.

Riguardo alla comfort zone, Crepet ha esplicitato che la vita non è mai confortevole, e ha criticato i giovani che utilizzano trolley a scuola, suggerendo che questa mentalità è ridicola. Ha poi affrontato l’impatto dei social media, evidenziando come questi possano trasformare il comportamento umano. Secondo lui, la possibilità di esprimere opinioni sui social ha reso molte persone più aggressive e pessimiste, portando a una visione distorta della realtà, come nel caso del conflitto in Ucraina.

Crepet ha anche messo in discussione la tendenza a comunicare continuamente il disagio psichico, ritenendo che ciò possa essere dannoso. Ha notato che il disagio non è contagioso, ma può creare un senso di sovradimensionamento, facendoci sentire tutti sopraffatti. Ha incoraggiato i giovani a risolvere i propri problemi senza sentire la necessità di condividerli pubblicamente, affermando che è fondamentale imparare a rialzarsi da soli. Concludendo, Crepet ha enfatizzato l’importanza dell’autosufficienza e della resilienza, elementi necessari per affrontare le avversità della vita.