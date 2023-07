Vivendì, utile semestre in calo ma cresce redditività

– La big francese Vivendi ha chiuso il primo semestre con un utile attribuibile agli azionisti di 174 milioni di euro, in calo dell 64,6% rispetto allo scorso anno, quando il risultato aveva beneficiato di operazioni straordinarie positive.

I ricavi adjusted si sono sttestati a 4,7 miliardi di euro, risultando in crescita del 3,2% rispetto all’anno precedente, mentre l’Ebitda è cresciuto del 7,7% a 444 milioni di euro.

Nel corso della call con gli analisti, il Ceo Arnaud de Puyfondìtaine ha parlato anche della vendita di TIM, affermando che la “vendita della sola rete” senza modificare la “visione strategica” equivarrebbe “solo un procastinare”. Vivendi ha chiesto un nuovo Piano per TIM, in quanto l’obiettivo è certamente “ottenere la giusta valutazione” per la quota in capo ai francesi, ma la rete è “il gioiello” di TIM e quindi chi volesse comprare questo asset dovrà rispondere ad una serie di domande, su “cosa succederà dopo” al gruppo, ai livelli occupazionali, al debito.