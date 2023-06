Vivendi, ok Antitrust UE all’acquisto di Lagardere

– Via libera della Commissione europea all’acquisizione di Lagardere da parte di Vivendi.

“Vivendi e Lagardère sono i principali editori di libri e riviste in lingua francese – dichiara in una nota la vicepresidente dell’esecutivo europeo Margrethe Vestager -. Dobbiamo assicurarci che i mercati dell’editoria libraria e della stampa rimangano competitivi e diversificati, per favorire una pluralità di idee e opinioni. I rimedi proposti da Vivendi consentiranno di preservare la concorrenza esistente in quei mercati, a vantaggio dei consumatori”.

L’approvazione è subordinata al completamento dei due impegni proposti, vale a dire la vendita del 100% di Editis e la vendita della rivista Gala.

Vivendi è fiduciosa di poter finalizzare queste due transazioni entro la fine di ottobre.