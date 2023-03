Vivendi chiude 2022 in perdita per effetto deconsolidamento TIM

– Vivendi, società francese attiva nel campo dei media e delle comunicazioni, ha chiuso il 2022 con una perdita di 1.010 milioni di euro -0,98 euro per azione, rispetto a un utile di 24.692 milioni di euro o 22,94 euro per azione nel 2021, che includeva la plusvalenza sul deconsolidamento della partecipazione del 70% in Universal Music Group.

In particolare, ha impattato l’aggiustamento al fair value delle azioni Telecom Italia, che ha comportato una perdita da deconsolidamento pari a -1.347 milioni di euro -728 milioni di euro nel 2021. Vivendi ha contabilizzato la differenza tra il valore di carico della propria partecipazione in Telecom Italia al 31 dicembre 2022 0,5864 euro per azione e il fair value calcolato sulla base della quotazione del titolo a tale data 0,2163 euro per azione.

L’utile netto rettificato è stato di 343 milioni di euro o 0,33 euro per azione, rispetto ai 613 milioni di euro o 0,57 euro per azione del 2021.

Nel 2022 i ricavi di Vivendi sono stati pari a 9.595 milioni di euro, in aumento del 10,1% rispetto al 2021, principalmente grazie alla performance di Havas +424 milioni di euro, alla crescita di Canal+ Group 100 milioni di euro e al fortissimo incremento di Gameloft 56 milioni di euro. L’EBITA è stato di 868 milioni di euro, in aumento del 35,6% rispetto al 2021.