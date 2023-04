Lo ritrovano con numerose ferite sul suo corpo: il loro urgente appello prova a salvare il cane che vive di stenti in strada .

Un cane con molteplici ferite sul corpo è stato avvistato dagli abitanti di Carapelle, nel comune in provincia di Foggia. I quali, molto preoccupati, hanno deciso di contattare le associazioni animaliste del posto. Il fido vagava senza meta mostrando la sua latente necessità di ricevere cure veterinarie e anche tanto affetto. Ora, grazie a atto di meravigliosa gentilezza e cooperazione locale, il fido potrà finalmente avere una nuova vita.

Vive in strada con numerose ferite sul corpo: appello urgente per salvarlo – FOTO

Il più volte ferito e malandato pelosetto si chiama Spank. E alcuni volontari, dopo aver scoperto delle sue drastiche condizioni di salute e delle sue precarie abitudini di vita, sono corsi in suo aiuto per allontanarlo – una volta per tutte – dalla sua deleteria condizione di solitudine. Il loro veterinario di fiducia è stato immediatamente contattato per effettuare un controllo.

Sapete cos'è la flebite nel cane? Individuare i primi sintomi nel vostro fido potrebbe aiutare a curare la sua malattia. Per saperne di più sulle cause del disturbo potete visionare il precedente approfondimento.

Dal 16 al 18 aprile sono cambiate molte cose per il fido rimasto a lungo da solo in strada, Spank. Una delle notizie più incoraggianti è quella che è stata condivisa con gioia, per l’appunto, nella giornata di ieri dalla pagina Facebook ufficiale dell’organizzazione no-profit “Guerrieri con la Coda – Protezione Animali e Ambiente”.

“Ora è al sicuro“, scrivono con enfasi i volontari che sono riusciti ad accoglierlo nella loro struttura di recupero. “Sarà un bellissimo ragazzo“, ribadiscono, inoltre. Adesso non resterebbe che andare alla ricerca di “una cuccia bella grande” per il fido tanto bisognoso d’amore.

Come noi umani, anche i nostri cani possono essere regolarmente esposti ai disturbi più comuni. Fra questi, in primis: il mal di gola. Sapere come curare la tracheite nel cane e riconoscerne le sue avvisaglie potrebbe pertanto rivelarsi utile a molti padroncini.

Per aiutare i volontari nell’impresa l’organizzazione ha proposto di effettuare un atto di gentilezza invitando tutti coloro che hanno preso a cuore – come loro – la situazione e il futuro di Spank a contribuire alla ricerca della cuccia adatta a lui, già disponibile – come sottolineano nel post – da “Quattro Zampe” a Foggia. Gli utenti non avrebbero atteso molto prima di rispondere con collaborazione. “Forza ragazzi“, scrive una di loro tra i commenti “una cuccia per Spank!“.