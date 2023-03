Vive i giorni in solitudine, mentre aspetta una famiglia per sempre

Il dolce maremmano sta vivendo i suoi giorni in completa solitudine, aspetta soltanto di trovare la sua famiglia per sempre – VIDEO.

Gli animali che hanno bisogno di aiuto e di una nuova famiglia sono tantissimi, troppi, in tutta la penisola italiana. A prendersi cura di questi animali in attesa di una casa sono i volontari delle numerosi associazioni e organizzazioni, una di queste è Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane di Salerno, la quale ha pubblicato un video su Facebook dove fa vedere come passa le giornata un dolce maremmano sotto le loro cure.

Maremmano aspetta di essere adottato da una famiglia in solitudine – VIDEO

In due video pubblicati da “Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane – Sez. Salerno” su Facebook, viene raccontata la storia del pastore maremmano di nome Alfonso e di come passa le sue giornate in solitudine mentre aspetta una famiglia per sempre. Il cane era stato trovato in un dirupo vicino ad un torrente ed erano passati giorni prima che venisse soccorso.

La caduta, aveva provocato ad Alfonso diverse ferite, tra di esse alcune erano provocate anche da morsi derivate probabilmente da parte di altri animali. A causa di queste non riusciva a muoversi in modo corretto e provava molto dolore. Inoltre aveva una displasia dell’anca e diversi problemi articolari. Dopo diversi accertamenti è stata indetta una raccolta fondi per potergli permettere di affrontare l’intervento, in quanto aveva il tendine e il legamento destro della zampa compromessi.

L’operazione è avvenuta con successo ma lo ha lasciato un leggermente zoppicante. Il cucciolo di maremmano è stato anche vicino dall’essere adottato, aveva instaurato un bel rapporto con la sua futura adottante, tuttavia, poi, la donna ha deciso di non proseguire con l’adozione, probabilmente perché si aspettava risultati migliori dall’intervento e non era “perfetto” come si immaginava. Alfonso è rimasto solo a lungo, ma un secondo video riaccende la speranza.

La pagina Facebook vuole far sapere ai propri utenti che anche se Alfonso è un cane apparentemente solo, riesce a godersi la compagnia di altri animali e riesce a scorrazzare e scodinzolare insieme a loro. È un magnifico esemplare di pastore Maremmano Abruzzese dal pelo bianco, dolce e socievole, sia con gli altri animali che con le persone. Attualmente si trova a Salerno e i volontari sperano che possa trovare presto una casa per sempre.