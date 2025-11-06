VivaVoce Festival: il canto a cappella si fa internazionale

L’8 novembre, all’Auditorium Sant’Artemio di Treviso, si apre il VivaVoce International A Cappella Festival con il concerto “Vocal Express” del quintetto spagnolo Dimensión Vocal. Questa rassegna di musica vocale internazionale vede protagonista la 21esima edizione, dal tema “Next Generation”, che esplora l’evoluzione del canto a cappella attraverso talenti giovani che mantengono un legame con la tradizione.

Il festival prevede quattro eventi fino al 29 novembre, tutti ospitati nell’Auditorium Sant’Artemio. Dopo Dimensión Vocal, il 15 novembre si esibiranno i belgi Just Vox, vincitori del “Golden Buzzer” di France’s Got Talent, che presenteranno celebri successi pop insieme a classici di vari generi. Il 22 novembre si terrà una doppia serata chiamata “A Cappella Night” con i Latvian Voices, che mescolano musica popolare e innovazione, e gli olandesi Rock4, i quali realizzeranno una versione a cappella di A Night at the Opera dei Queen, per celebrare il cinquantesimo anniversario dell’album.

Il festival si concluderà il 29 novembre con i Perpetuum Jazzile, un gruppo sloveno noto per la loro reinterpretazione di Africa dei Toto, che presenteranno un concerto ricco di jazz, pop e fusion.

VivaVoce Festival si afferma come la rassegna più duratura e rispettata in Italia dedicata alla musica vocale, ribadendo la missione di dimostrare la potenza e la versatilità della voce come strumento musicale. Maggiori informazioni e il programma dettagliato sono disponibili sul sito www.vivavoce.tv.

