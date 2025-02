Vivaro romano, il villaggio del silenzio alle porte della capitale

A circa 72 km da Roma, nel Lazio, si trova Vivaro Romano, un piccolo borgo medievale con solo 153 abitanti, immerso nella natura e ideale per chi cerca tranquillità e autenticità. Il nome “Vivaro” potrebbe derivare da “Viprarius” o “Vivarium”, in riferimento alla presenza di bacini d’acqua. Raggiungibile in auto dall’autostrada A24 o tramite treno fino a Tivoli, il borgo conserva il fascino di un luogo dove la vita è scandita dalle tradizioni locali.

Vivaro Romano offre un ricco patrimonio storico e paesaggistico, con un centro caratterizzato da vicoli e case in pietra, perfetti per passeggiate silenziose. Tra le attrazioni, spiccano il Santuario di Santa Maria Illuminata, risalente al XIII secolo, e la Chiesa di San Biagio. Il Castello Borghese, situato a 757 metri, conserva resti delle fortificazioni antiche e nei dintorni si trovano sentieri escursionistici come quello per Monte Aguzzo, da cui si gode una vista sulla valle del Turano.

La gastronomia locale è influenzata da quella laziale e abruzzese, con il famoso fagiolo Cioncone, coltivato nelle campagne del borgo. Tra i piatti tipici, ci sono paste fatte in casa, carni alla brace e dolci come ciambelline al vino. Ogni anno si celebrano eventi gastronomici, come la sagra del fagiolo, che animano le vie del borgo con stand e spettacoli folcloristici, permettendo di assaporare i sapori autentici del territorio. Vivaro Romano è un angolo di Lazio dove il tempo sembra essersi fermato, perfetto per una gita all’insegna della natura e della tranquillità.