VivaRai2 tornerà a settembre con un altro conduttore e un altro nome: tutti gli aggiornamenti

Fiorello con VivaRai2 ha portato la seconda rete Rai a toccare il 20% di share e ora che è finito in quella fascia sono tornati a fare l’1%. Quale sarà il futuro mattutino di Rai2 ora che lo showman ha ufficialmente annunciato un momentaneo ritiro dalle scene?

VivaRai2 è stata un’idea di Fiorello, ma il “mattin show” (così lo chiamava lui) potrebbe essere in qualche modo replicato. E il progetto sembrerebbe già esserci. L’idea della Rai, infatti, sarebbe quella di far continuare il carrozzone con un altro nome e un altro conduttore. La notizia era già nell’aria e oggi TvBlog è riuscito a dare più dettagli.

VivaRai2, al suo posto Binario2 con Andrea Perroni e Carolina Di Domenico

Il nuovo VivaRai2 si chiamerà Binario2 (quel 2 messo lì è un omaggio alla rete, ovviamente) e sarà registrato all’interno di una scatola in plexiglass proprio nei pressi di una stazione ferroviaria. Quale ancora non si sa, ma è presumibile una di Roma. “Il programma per altro andrà in onda in diretta da una stazione ferroviaria, che si sta scegliendo proprio in queste settimane“, si legge su TvBlog, che ha poi aggiunto: “Che sia satira, comicità, oppure un semplice momento di puro intrattenimento, Binario 2, con la conduzione di Andrea Perroni, darà il buongiorno agli italiani in modo leggero, giocoso, con un pizzico di satira e alcuni momenti d’informazione leggera, prendendo anche spunto dai titoli dei giornali e dei siti web“. E se Andrea Perroni prenderà il posto di Fiorello, sarà Carolina Di Domenico a prendere quello di Fabrizio Biggio.

L’idea sulla carta vi piace? Ma soprattutto, riusciranno Perroni-Di Domenico a non farci rimpiangere Fiorello-Biggio?