Vivaldi a Torino

La più importante collezione di composizioni autografe di Antonio Vivaldi si trova alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Tra questi si trova anche una lettera scritta da Vivaldi al marchese Guido Bentivoglio, un mecenate di Ferrara. Nella lettera, datata 3 novembre 1736, Vivaldi esprime la sua gratitudine per il sostegno di Bentivoglio e gli comunica le sue intenzioni di formare un teatro a Ferrara.

Vivaldi, noto come il “prete rosso” per via dei suoi capelli rossi e del suo stato di prete, aveva ricevuto la tonsura nel 1693, ma non poteva dir messa a causa della sua asma. Nonostante ciò, era diventato un violinista eccezionalmente virtuoso e aveva lavorato come compositore e insegnante di musica a Venezia e altrove.

Nel maggio 1737, Vivaldi si rivolge di nuovo a Bentivoglio, chiedendogli aiuto per ottenere un ingaggio a Ferrara. La lettera, donata alla Biblioteca Nazionale di Torino nel 2018, è una delle 27 composizioni autografe di Vivaldi che si trovano nella biblioteca.

Vivaldi continua a scrivere a Bentivoglio, chiedendogli aiuto per superare le difficoltà che sta incontrando nel suo progetto teatrale. Tuttavia, il Cardinale Ruffo, legato pontificio, è in collera con lui a causa del suo rifiuto di dir messa e della sua presunta convivenza con la sua prima attrice, Anna Girò.

Nonostante le suppliche di Vivaldi, l’opera a Ferrara non viene rappresentata, se non 286 anni dopo. Vivaldi si sposta a Vienna, dove spera di diventare compositore di corte, ma muore in povertà nel 1740. La sua morte è annotata nel registro mortuario del Duomo di Santo Stefano di Vienna.