Viva M – Il Ritorno di Mussolini: Casapound Inonda l’Italia di Striscioni

Casapound ha recentemente affisso striscioni in diverse città italiane, dedicati a Benito Mussolini, in un’azione provocatoria che richiama la serie “M – Il Figlio del Secolo”. Questa serie televisiva, che racconta la vita e la carriera del dittatore fascista, ha ispirato l’organizzazione neofascista a esprimere il proprio sostegno a Mussolini, ritenuto da loro una figura storica importante. Gli striscioni recano slogan e immagini del duce, intesi a suscitare reazioni e dibattiti nell’opinione pubblica.

Casapound si propone di riportare alla luce il fascismo storico, utilizzando simboli e riferimenti del passato per giustificare le proprie posizioni politiche attuali. La scelta di invocare Mussolini è parte di una strategia per attirare l’attenzione su di sé e per rivendicare un’eredità che, secondo loro, è stata storicamente vilipesa. Questa iniziativa ha sollevato polemiche, con critiche da parte di diverse forze politiche e di gruppi antifascisti, che denunciano il tentativo di legittimare ideologie totalitarie e di riabilitare la figura di Mussolini.

Le affermazioni di Casapound sono state accolte con indignazione da molti cittadini, che vedono queste azioni come un attacco ai valori democratici e antifascisti che caratterizzano l’Italia post-bellica. L’argomento continua a dividere la società e genera un acceso dibattito sul significato della memoria storica e sul fragile equilibrio tra libertà di espressione e rispetto per la storia. La provocazione di Casapound mette in evidenza le tensioni presenti nel dibattito politico contemporaneo riguardo al fascismo e al suo retaggio nel contesto italiano moderno.