Viva De André al Blue Note Milano

Il 4 febbraio, a Milano, presso il Blue Note, andrà in scena lo spettacolo “Viva De André” che da oltre sette anni porta in tour le canzoni di Fabrizio De André ri-arrangiate in chiave jazz.

Viva De André è ideato e diretto da Luigi Viva, autore di due libri sul cantautore genovese, e gli arrangiamenti sono di Luigi Masciari, affermato chitarrista e compositore. Lo spettacolo è un concerto racconto che unisce musica jazz dal vivo, narrazione, immagini e audio di interviste inedite per restituire al pubblico il ritratto di un artista iconico.

Dopo i sold out di questi anni nei principali teatri e festival jazz italiani, Viva De André farà tappa nello storico jazz club milanese Blue Note per coinvolgere il pubblico in un raffinato e intenso tributo musicale che rivela dei lati meno conosciuti di Fabrizio De André, a partire dalla sua passione per il jazz.

Una serata esclusiva, impreziosita dalla partecipazione straordinaria del compositore, arrangiatore, cantante e polistrumentista Giulio Carmassi, che si esibirà insieme a Luigi Viva e alla band di jazzisti di altissimo livello diretta da Luigi Masciari.

Nel repertorio, classici intramontabili come “La Guerra di Piero”, “La Canzone di Marinella”, “Il Pescatore”, “Crêuza de mä “Valzer Per Un Amore”, “Mégu Megún”, “Canzone dell’Amore Perduto” e “Il Bombarolo”. La direzione musicale e gli arrangiamenti firmati da Luigi Masciari rileggono l’opera di De André attraverso un linguaggio jazz contemporaneo, rispettandone la scrittura melodica e l’identità espressiva.

Luigi Viva è un profondo conoscitore di Fabrizio De André e i suoi libri sono un punto di riferimento per studiosi e appassionati. membro del comitato scientifico del Centro Studi Fabrizio De André presso l’Università di Siena.

Luigi Masciari ha suonato e registrato con musicisti internazionali come Aaron Parks, Jason Lindner, Michael League, Danilo Rea e ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il premio statunitense “Betty Carter’s Jazz Ahead for Performer and Composer”.

Giulio Carmassi è uno dei talenti più straordinari emersi sulla scena musicale degli ultimi anni e dal 2003 vive negli Stati Uniti d’America, dove si è distinto come session musician e autore di colonne sonore per cinema e pubblicità.

Il lineup dello spettacolo sarà composto da: Luigi Viva, voce narrante; Luigi Masciari, chitarra, arrangiamenti e direzione musicale; Francesco Bearzatti, sax tenore, clarinetto; Alessandro Gwis, pianoforte, elettronica; Francesco Poeti, basso; Pietro Iodice, batteria; Giulio Carmassi, special guest, tromba, voce, tastiere, percussioni.

I biglietti per la serata sono in prevendita sul sito web ufficiale del Blue Note.