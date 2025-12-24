Viva De André a Milano Blue Note

Il 4 febbraio, al Blue Note di Milano, andrà in scena “Viva De André”, lo spettacolo nazionale che da oltre sette anni porta in tour le canzoni di Fabrizio De André riarrangiate in chiave jazz. La serata sarà impreziosita dalla partecipazione straordinaria del compositore, arrangiatore, cantante e polistrumentista Giulio Carmassi.

“Viva De André” è ideato e diretto da Luigi Viva, autore di due libri su Fabrizio De André, “Non per un dio ma nemmeno per gioco-Vita di Fabrizio De André” e “Falegname di parole-le canzoni la musica di Fabrizio De André”, con gli arrangiamenti di Luigi Masciari, affermato chitarrista e compositore. Lo spettacolo è un concerto-racconto che unisce musica jazz dal vivo, narrazione, immagini e audio di interviste inedite per restituire al pubblico il ritratto di un artista iconico.

Nel repertorio, ci saranno classici intramontabili come “La Guerra di Piero”, “La Canzone di Marinella”, “Il Pescatore”, “Crêuza de mä”, “Valzer Per Un Amore”, “Mégu Megún”, “Canzone dell’Amore Perduto” e “Il Bombarolo”. La direzione musicale e gli arrangiamenti, firmati da Luigi Masciari, rileggono l’opera di De André attraverso un linguaggio jazz contemporaneo, rispettandone la scrittura melodica e l’identità espressiva.

La lineup dello spettacolo include Luigi Viva come voce narrante, Luigi Masciari alla chitarra, arrangiamenti e direzione musicale, Francesco Bearzatti al sax tenore e clarinetto, Alessandro Gwis al pianoforte e elettronica, Francesco Poeti al basso, Pietro Iodice alla batteria e Giulio Carmassi come special guest alla tromba, voce, tastiere e percussioni. Il CD ufficiale dello spettacolo è pubblicato da Jando Music/Via Veneto Jazz, con la partecipazione straordinaria di Michael League e Giulio Carmassi.