Vittoriosa: cuore elegante di Malta

A Malta si trova un affascinante borgo antico affacciato sul Mar Mediterraneo e abbracciato da possenti mura fortificate. Questo è Birgu, noto anche col nome di Vittoriosa, che insieme a Cospicua e Senglea, costituiscono l’agglomerato urbano de Le Tre Città. Sui vicoli silenziosi, che si inerpicano tra sontuosi palazzi storici costruiti nella tipica pietra calcarea maltese, si aprono porte colorate dai preziosi batacchi forgiati nell’ottone e che spesso rappresentano simboli marinareschi di buona fortuna o raccontano l’origine nobiliare dei proprietari.

Molte di queste palazzine eleganti oggi sono ricercati B&B dal design curato e tutta Birgu è un accogliente e raffinato punto di partenza per l’esplorazione delle isole maltesi. La città attuale è piena di vita, grazie alle sue magnifiche chiese, ai club bandistici – tradizionali circoli legati alle bande musicali locali -, ai wine bar, alle taverne e ai ristoranti di fine dining incastonati tra le residenze o in bella vista sul lungo mare. Da Vittoriosa si può ammirare il prezioso skyline della capitale Valletta, perché le due città si trovano una di fronte all’altra protese sul grande porto monumentale, il Grand Harbour, un largo fiordo naturale le cui due sponde sono raggiungibili da facili collegamenti via mare a bordo di tradizionali dgħajsa o di battelli veloci.

Passeggiando per le affascinanti stradine tortuose, a Vittoriosa si scoprono molte testimonianze di culture diverse, che vanno dal periodo romano, all’epoca medievale (a cui risale l’imponente Forte Sant’Angelo), fino al glorioso periodo dei Cavalieri, come il Palazzo dell’Inquisitore, sede dell’Inquisizione a Malta dal 1571 al 1798 e oggi l’unico palazzo legato all’Inquisizione sopravvissuto al mondo e aperto al pubblico dopo un eccellente restauro.

Una visita di Birgu non è completa senza un passaggio al Malta Maritime Museum, ospitato all’interno dell’Old Naval Bakery e che ripercorre 7000 anni di storia marittima di Malta, dalla preistoria ai giorni nostri. I curatori del museo sono anche gli ideatori del progetto Taste History, un’esperienza gastronomica che ripercorre la storia di Malta attraverso la ricostruzione di ricette recuperate da antichi documenti archiviati nel Museo.

Per gli appassionati del turismo legato alla memoria storica, a Vittoriosa c’è anche una sezione del suggestivo Malta War Museum dedicato alla Seconda Guerra Mondiale e che permette di vivere un’esperienza davvero toccante.

È possibile visitare tutta l’area de Le Tre Città a bordo di un simpatico Rolling Geek, una mini-vettura elettrica conducibile in autonomia, ma dotata di una guida vocale collegata ad un navigatore satellitare che racconta la storia dei luoghi in cui si effettuano le soste.

Chi raggiunge le isole maltesi via mare, a Vittoriosa potrà attraccare nell’esclusivo porto turistico di Grand Harbour Marina attrezzato anche per ospitare superyacht.

Ricordiamo infine che i prossimi 11 e 12 ottobre si terrà il Birgufest, l’evento annuale della città di Birgu che ogni anno si svolge il venerdì ed il sabato del secondo fine settimana di ottobre. Birgufest è famoso soprattutto per l’evento Birgu by candlelight, un’esperienza indimenticabile in cui tutta l’illuminazione artificiale cittadina viene spenta e ogni cosa riluce solo di candele e torce che illuminano le strade mentre ad ogni angolo, nelle chiese, nelle case private e nei musei ci sono mostre, esibizioni e concerti. Il sabato, inoltre, si svolge un festival di cortometraggi tra i bastioni e per tutta la notte è possibile degustare cibo di strada tradizionale e passeggiare tra le bancarelle di un mercato dell’artigianato.