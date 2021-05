Questo è senza ombra di dubbio l’anno dei Maneskin. Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno trionfato al Festival di Sanremo e anche all’Eurovision. La band sta anche scalando le classifiche di mezzo mondo con il pezzo ‘Zitti e Buoni‘. Eppure secondo Vittorio Sgarbi il gruppo del momento potrebbe essere soltanto “una moda”. Il critico d’arte ha dichiarato che si parla più del trucco della band che della loro musica. Come chiusura al tweet incriminato il parlamentare ha anche confessato che ai Maneskin preferisce gli Extraliscio.

“Quando di un gruppo più che della musica si parla di ciò che indossano, come si truccano o cosa dicono, siamo nel campo delle “mode”. Ma la creazione artistica è altra cosa. Per questo, per esempio, ai Maneskin, preferisco gli Extraliscio”.

Le parole di Vittorio hanno fatto scoppiare una polemica. Questi sono solo alcuni dei tweet in risposta al critico: “Quando di un critico d’arte più che dei sui scritti o discorsi si parla delle scenate, sfuriate o provocazioni gratuite, siamo nel campo dei “personaggi”. Ma la cultura è altra cosa”. “Ma ogni tanto una cosa decente vuoi dirla o no?”. “Parla la gente purtroppo parla. Non sa di che c****o parla”.

Capisco il discorso di Sgarbi, ma non credo sia giusto. Ci sono decine di esempi di popstar e rockstar di cui si è parlato spesso per i loro look e trasgressioni e sono durate decenni. Che poi è vero che i Maneskin hanno fatto discutere per la loro immagine glamour e per il finto scandalo all’Eurovision, ma nelle classifiche a parlare è la musica!

Il tweet di Vittorio Sgarbi sui Maneskin.