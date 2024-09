Vittorio Sgarbi: Scopriamo Chi È la Sua Compagna Sabrina Colle

Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte, politico e personaggio televisivo italiano, ha una carriera di grande successo che include lavori come storico dell’arte e partecipazioni a vari programmi televisivi, tra cui il Maurizio Costanzo Show. È padre di tre figli e da molti anni è legato a Sabrina Colle, una modella e attrice che ha iniziato la sua carriera giovanissima sfilando per Vogue a Milano e successivamente recitando in diverse produzioni teatrali e cinematografiche.

La loro relazione, iniziata nel 1998, è caratterizzata da una notevole differenza di età, con Sgarbi che ha 72 anni e Sabrina che ne ha 51. Entrambi hanno descritto il loro legame come “fuori dagli schemi”, enfatizzando la mancanza di contatto fisico nella loro vita di coppia. Infatti, Sabrina ha dichiarato in un’intervista che hanno avuto una vita sessuale molto limitata, definendo gli incontri intimi come rarità, avvenuti solo sei o sette volte nel corso della loro lunga relazione. Questo aspetto ha portato Sabrina a sentirsi a volte più una madre o una sorella per Sgarbi, piuttosto che una compagna in un rapporto romantico tradizionale.

Nonostante la scarsa intimità fisica, Sabrina ha spiegato che la fiducia reciproca è uno dei pilastri fondamentali della loro storia d’amore. Ha evidenziato come, fin dall’inizio, ha percepito una forte connessione e una fiducia ciecamente riposta in Sgarbi, nonostante avesse scoperto aspetti della sua personalità come la sua “promiscuità”. La Colle ha rivelato che, dopo pochi mesi dalla loro relazione, ha scoperto che Sgarbi era un “traditore seriale”, ma ciò non ha intaccato il loro legame.

Questa dinamica particolare tra Sgarbi e Colle porta a riflettere su cosa significhi realmente l’amore e la fiducia in una relazione. Entrambi continuano a mostrarsi solidali e affettuosi, nonostante le differenze e le complicazioni che il loro legame comporta. Oggi, mentre Sgarbi continua a lavorare nel suo campo, Sabrina rimane una figura importante nella sua vita, segnalando che l’amore può manifestarsi in molte forme diverse, anche al di fuori delle convenzioni tradizionali.