Vittorio Sgarbi risponde a Fedez e difende Morgan

Vittorio Sgarbi ha attaccato Fedez dopo che lui, durante l’ultima puntata di X Factor, lo ha citato per andare contro Morgan.

Per rispondere all’ennesima polemica di Morgan, infatti, il rapper nel suo monologo ha citato sia Vittorio Sgarbi che Giorgia Meloni e questo al critico d’arte non è affatto piaciuto.

“Al netto di tutto ciò io non voglio dare ulteriori spiegazioni” – le parole di Fedez a X Factor – “Io non sono un ribelle, non sono un anti-sistema, sono un ragazzo che ha una piccola azienda, lavora con la sua mamma, con l’avvocato, ma che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco!”.

Fra le pagine di AdnKronos l’immediata replica di Vittorio Sgarbi.

“I miei piedi possono replicare dicendo che mai lingua di maschio li leccò.Leccare i piedi a me non serve a niente, perché il mio potere è molto variegato ed esprime la sua efficacia in taluni settori prevedibili ma non ha nessuna efficacia per quel che riguarda la televisione e lo spettacolo. Per cui avrebbe sbagliato piedi se avesse leccato i miei”

Il Sottosegretario alla Cultura ha poi aggiunto:

“Io l’ho semplicemente ammirato [si riferisce a Morgan, ndr] perché era bravo, e perché era molto più bravo di Fedez. La qualità umana di Morgan è tale che non ha bisogno di leccare i piedi a nessuno. A Fedez non porgerei il piede.Di Morgan conosco le qualità, di Fedez so solo che ha dei tatuaggi e che è il compagno della Ferragni, senza la quale sarebbe del tutto ignoto. Quindi, può evitare di fare commenti su persone che sono disperatamente sole ma che hanno fatto cose molto importanti. Che impari il rispetto, prima di parlare“.