Vittorio Sgarbi: Riflessioni sulla Malattia e il Nuovo Rapporto con il Corpo

Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte, ha diminuito la sua presenza in televisione e nel dibattito pubblico, conducendo una vita più riservata. Dopo una battaglia contro il cancro alla prostata, Sgarbi si è fisicamente e mentalmente dedicato alla salvaguardia della sua salute, mostrando un’attenzione maggiore verso il suo corpo. Nonostante ciò, continua a occuparsi di arte, sebbene il suo impegno politico sia diminuito dopo le sue dimissioni da Sottosegretario alla Cultura e l’emergere di indagini sui conflitti di interesse.

In un’intervista per Sette–Corriere della Sera, Sgarbi ha condiviso un cambiamento nel suo approccio alla vita, confermando la diminuzione della sua effervescenza sessuale post-intervento. Si è concentrato sulla scrittura del suo libro “Natività, Madre e figlio nell’arte”, descrivendo questo periodo come un tempo di introspezione. Durante l’intervista, ha apparso più malinconico e meno vivace del solito, sottolineando i suoi legami familiari, come quelli con sua sorella e la compagna Sabrina, che lo supportano quotidianamente.

Il rapporto di Sgarbi con il suo corpo è cambiato: ora monitora la sua salute con maggiore attenzione, riflettendo sull’importanza di aspetti come il sonno e le funzioni quotidiane. Ha espresso un certo disappunto per la necessità di questa consapevolezza, preferendo in passato ignorare le problematiche legate alla sua salute. Parlando della vecchiaia, ha notato la fragilità rispetto alla morte, ma ha anche riconosciuto che questa fase può portare a un ruolo di autorevolezza e alla possibilità di dedicare tempo a relazioni trascurate in passato.

Sgarbi ha altresì parlato della sua relazione con i figli, manifestando soddisfazione per la loro crescita e i loro progetti. Questo momento della sua vita ha visto un cambiamento nel suo carattere, ora meno irruento e più nostalgico rispetto al passato. Anche la sua famosa espressione “capra capra capra” è stata messa da parte, nonostante a volte continui a pensarla. In sintesi, Sgarbi appare come un uomo trasformato, che si confronta con la malattia e una nuova realtà, riflettendo più profondamente su se stesso e sulle sue relazioni.