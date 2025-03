Vittorio Sgarbi ricoverato, l’annuncio dall’ospedale: cosa è accaduto

Vittorio Sgarbi ha recentemente condiviso le sue difficoltà personali e professionali a causa di una forte depressione, rivelando la sua attuale condizione di salute in un’intervista al supplemento Robinson del quotidiano Repubblica. Dopo un ricovero, ha deciso di aprirsi riguardo alle sue sfide, riflettendo sulla vita e le opere.

Durante un evento al Teatro Olimpico di Roma, ha presentato il suo progetto “Arte e fascismo”, mostrando segni di affaticamento e dimagrimento. Ha confessato di avere problemi a svolgere le normali attività quotidiane e di passare molto tempo a letto. Questo periodo difficile lo ha portato a meditare sul passato e sul futuro, desiderando che le sue opere possano rappresentare un “progetto di sopravvivenza”.

Sgarbi ha descritto la sua lotta con la depressione come una condizione morale e fisica inevitabile, affermando che le ombre mentali lo accompagnano, paragonandole a “fantasmi” che non può allontanare. Ha anche rivelato di non aver mai provato un’esperienza simile prima, usando la metafora di un “treno fermo a una stazione sconosciuta”, esprimendo vulnerabilità di fronte all’incertezza.

La sua testimonianza offre uno spunto per comprendere le sfide legate alla depressione e l’importanza della consapevolezza su questi temi, specialmente nel mondo dell’arte e della cultura. Sgarbi invita la comunità a riflettere sulla salute mentale, sottolineando che non bisogna vergognarsi delle proprie battaglie e che è fondamentale cercare supporto. Il suo messaggio evidenzia l’importanza di prendersi cura di sé e riconoscere le proprie emozioni in un contesto di pressioni sociali.