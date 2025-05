Vittorio Sgarbi: Processo per Ingiuria dalla Camera, Causa Estinta per Decisione Giudiziaria

La Camera dei deputati ha impiegato quasi due anni e mezzo per esprimere un parere su un processo civile per diffamazione che coinvolgeva Vittorio Sgarbi e Mariarita Signorini, presidente di Italia Nostra. Nel frattempo, il procedimento è stato dichiarato estinto. Il 7 maggio, la Camera ha autorizzato un’azione legale contro Sgarbi per diffamazione, risalente al 2019, ma il giudice ha stabilito che il provvedimento era estinto a causa dei ritardi della Camera. La richiesta di autorizzazione era stata presentata nell’ottobre 2022, con un termine di risposta di 90 giorni, ma la Camera ha impiegato due anni e mezzo, impedendo così il processo.

Il conflitto risale a un dibattito del 19 ottobre 2019 su Radio Radicale, in cui Sgarbi, discorrendo sull’esportazione dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci al Louvre, ha rivolto insulti a Signorini, definendola “oca giuliva, demente, morta di sonno”. Il giudice ha chiesto alla Camera di valutare se le dichiarazioni di Sgarbi fossero compatibili con le sue funzioni di deputato e quindi coperte dall’immunità parlamentare.

La Camera ha concluso che le affermazioni non rientravano nell'”nesso funzionale” dell’attività parlamentare, poiché pronunciate al di fuori dell’aula. Pertanto, Sgarbi avrebbe dovuto affrontare un processo per stabilire se le sue parole fossero diffamatorie. Signorini, che aveva richiesto un risarcimento di 50mila euro, non ha potuto neppure ottenere una valutazione del suo diritto a un risarcimento.

