Vittorio Sgarbi: “Mi dimetto, preferisco essere libero di parlare”

– “Nella lettera ci sono le mie dimissioni da sottosegretario”. Con queste parole il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha annunciato oggi e sue dimissioni, intervenendo all’evento “La Ripartenza” di Nicola Porro presso la Fondazione Cariplo a Milano.

“Ho preso atto della mia asserita incompatibilità a parlare di arte, a fare conferenze, a presentare le mostre, presentare artisti, che io non ritengo incompatibile”, ha aggiunto Sgarbi, precisando “la conferenza che ho fatto oggi sarebbe stata incompatibile. Parlare di Michelangelo è incompatibile con l’essere sottosegretario alla cultura”.

“Se è così lo verificherà magari un altro Tribunale, ma io in questo momento preferisco essere libero di parlare come voglio e quando voglio di Michelangelo, di Dante, di Niccolò dell’Arca e non fare il sottosegretario che diventa una forma di strettoia o delimitazione di prerogative fondamentali”.

“Su questo non è che c’è una persecuzione – ha rimarcato – c’è stata un’azione precisa per portarmi alle dimissioni“, ha rimarcato Sgarbi, aggiungendo “ho detto che mi dimetto e lo faccio quando l’organo preposto ha riconosciuto l’incompatibilità tra conferenza stampa, presentazioni di mostre, mostre, presentazioni di artisti, discorsi e il ruolo di sottosegretario.”.

“L’antitrust ha ritenuto le indicazioni delle lettere anonime come delle indicazioni credibili, le ha verificate e ha dichiarato l’incompatibilità. Io ne ho avuto notizia verso le 14.30 – ha sopportato il critico d’arte – ho preso l’aereo e il tempo di meditare quale scelta fare, ho pensato di fare questa conferenza libero. Questa è la prima conferenza della stagione in cui non c’è incompatibilità, altrimenti si poteva dire tranquillamente che Sgarbi non la poteva fare”.