Vittorio Sgarbi in ospedale per depressione: la situazione preoccupante dopo il rifiuto del cibo

Vittorio Sgarbi è attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave depressione. Il critico d’arte ha rivelato di attraversare un momento difficile e ha ammesso di aver perso peso e di avere difficoltà in molte attività quotidiane. Attualmente rifiuta il cibo, il che ha costretto i medici e i familiari a intervenire per il suo ricovero. Sgarbi ha descritto la sua condizione come una “situazione morale e fisica che non riesce a evitare” e ha passato molto tempo a letto, necessitando di un attento monitoraggio medico.

Gli amici e colleghi di Sgarbi, tra cui Vittorio Feltri e Marcello Veneziani, stanno cercando di sostenerlo con messaggi di affetto e solidarietà. Feltri ha condiviso la sua esperienza personale con la depressione, descrivendo il senso di impotenza in cui ci si può trovare. Anche Veneziani si è fatto avanti, esprimendo la sua apprensione per il collega e sottolineando l’importanza di dimostrargli supporto in questo momento critico.

Inoltre, David Parenzo ha invitato pubblicamente Sgarbi a combattere e a tornare presto in televisione, esprimendo il desiderio di vederlo di nuovo attivo e combattivo. La situazione di Sgarbi ha suscitato una risposta emotiva da parte di chi lo circonda, evidenziando l’importanza del supporto sociale in momenti di crisi mentale. I medici del Policlinico Gemelli stanno lavorando per favorire un recupero graduale del critico d’arte.