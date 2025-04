Vittorio Sgarbi in Ospedale: La Figlia Evelina Esprime Preoccupazione per la Situazione

Vittorio Sgarbi è ricoverato da giorni all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave depressione. Attualmente, le sue condizioni sono stabili, ma viene nutrita artificialmente tramite un sondino. La figlia Evelina ha rivelato che non lo va a trovare a causa del “clima pesante” che la circonda, poiché le persone intorno a lui le fanno sentire di non essere benvoluta. Sebbene non si senta serena per la situazione, ha intenzione di visitarlo.

Durante un’apparizione a “La volta buona”, Evelina ha discusso della condizione del padre, puntualizzando che non vede nulla di strano nel parlare pubblicamente della sua situazione. È da terze persone che riceve aggiornamenti sul padre, assicurando che è stabile. Tuttavia, teme che al momento della dimissione i problemi si ripresenteranno, suggerendo che Sgarbi necessiterebbe di essere trasferito in una struttura specializzata per disturbi psichiatrici.

Evelina ha anche menzionato che sua sorella Alba lo ha visitato e che ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno, tra cui uno toccante da una madre di un bambino di cinque anni, che ha chiesto spiegazioni sulla depressione dopo aver sentito parlare di suo padre.

Infine, Francesco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili, ha fatto un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per nominare Vittorio Sgarbi senatore a vita, in modo da aiutarlo nel suo percorso di recupero dalla depressione.