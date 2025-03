Vittorio Sgarbi, il dramma in ospedale: “Faccio fatica in ogni cosa”

Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte e ex sottosegretario alla Cultura, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha descritto la sua attuale condizione di salute, caratterizzata da una forte depressione. Ricoverato in ospedale, Sgarbi ha raccontato di aver perso molti chili e di trascorrere gran parte della giornata a letto. Nonostante i suoi sforzi, trova difficile lavorare e ha sempre avuto problemi di sonno.

Nel corso della sua intervista, ha riflettuto sulle sue esperienze passate, inclusi gli interventi chirurgici subiti, come quello al cuore nel 2015 e una recente operazione per un cancro alla prostata. Tuttavia, ha ammesso che la sua attuale depressione è una lotta interna che non riesce a superare, paragonandola a un treno fermo in una stazione sconosciuta. Sgarbi ha dichiarato di passare attraverso una fase di meditazione dolorosa riguardo alle sue azioni e al destino che lo attende.

Riguardo al suo passato, ha affermato che la sua presenza in televisione rifletteva la sua vera essenza e oggi quella parte sembra distante da lui. Sgarbi ha auspicato che il suo lavoro artistico possa sopravvivere oltre la sua vita, considerandolo parte di un progetto di immortalità espressa attraverso l’arte e la politica. Conclude con un desiderio di lasciare un’eredità duratura, evidenziando l’importanza della sua espressione artistica e politica nella sua vita.