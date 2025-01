Vittorio Rizzi: Il nuovo prefetto dei servizi segreti scelto da Meloni dopo Elisabetta Belloni

Vittorio Rizzi sarà il nuovo capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), dopo le dimissioni di Elisabetta Belloni. La nomina, annunciata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante una conferenza stampa annuale, sarà formalizzata nel Consiglio dei ministri del 9 gennaio. Rizzi, attualmente vice direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi), ha una lunga carriera nelle forze di polizia, avendo ricoperto ruoli chiave come vice capo vicario della Polizia di Stato e direttore delle Squadre Mobili di Venezia, Milano e Roma. Ha anche diretto l’omicidio di Marco Biagi a Bologna e lavorato come questore a L’Aquila. Attualmente, Rizzi è anche docente di Criminologia all’Università La Sapienza di Roma.

Le dimissioni di Elisabetta Belloni erano state provabili dopo che si erano diffuse notizie sul suo futuro, con voci che la coinvolgevano in possibili ruoli di maggiore responsabilità, come presidente della Repubblica o presidente del Consiglio. Belloni ha espresso preoccupazioni riguardo al suo mandato e alla pressione che avrebbe dovuto affrontare, descrivendo gli ultimi mesi come “un vero e proprio stillicidio”. Ha dichiarato che, quando ha percepito che si cominciava a parlare di un possibile successore, ha ritenuto fosse arrivato il momento di lasciare.

Le sue dimissioni saranno effettive dal 15 gennaio, e la successione ha visto diversi nomi circolare nel “toto nomi”, tra cui quello di Francesco Paolo Figliuolo, Bruno Valensise, Giovanni Caravelli e altri funzionari di alto profilo. La nomina di Rizzi è vista come una continuità nella gestione dei servizi segreti, dato il suo ampio background e le esperienze precedenti nelle forze di sicurezza.

La presidente Meloni ha espresso fiducia nella scelta di Rizzi e nelle sue capacità di guidare il Dis in un periodo critico per la sicurezza nazionale, sottolineando l’importanza della competenza e dell’esperienza nel settore. L’assegnazione a Rizzi rappresenta una nuova direzione e un tentativo di stabilire stabilità dopo le recenti e inaspettate dimissioni di Belloni.