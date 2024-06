Vittorio Menozzi svela in che rapporti è con Beatrice e se l’ha più sentita

Nella casa del Grande Fratello Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi erano inseparabili, fino a quando lui ha tradito la sua fiducia e il rapporto si è incrinato. Il pubblico non ha perdonato quel passo falso al modello e infatti l’ha spedito fuori dal gioco. Le cose sono cambiate adesso che il reality è finito? Sembra di no. I rapporti tra i due ex gieffini continuano ad essere freddi, lui frequenta Angelica, Mirko, Perla, Letizia, Paolo, ma non la Luzzi. Vittorio Menozzi a radio RDS ha confessato che l’ultima volta che ha sentito Beatrice è stata un mese fa quando ha festeggiato 24 anni e che adesso non la vede “perché lei è una madre di famiglia e ha mille impegni” (qualcuno gli dica che Garibaldi è riuscito a vedere più volte Beatrice).

Beatrice chiede un chiarimento a Greta sulle confessioni fatte da Vittorio. #GrandeFratello pic.twitter.com/C4LUvfkaqI — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 15, 2024

