Vittorio Menozzi sbotta contro un altro gieffino: “Follia! Razza di …”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Massimiliano Varrese se l’è presa con Beatrice Luzzi (strano) e Vittorio Menozzi e li ha etichettati come ‘scagnozzo e mandante’: “Sta passando un concetto orrendo. Fino a che si scherza ok, ma far passare il termine boss come uno scherzo non mi va bene! Soprattutto visto quello che c’è dietro, la storia italiana e le persone che hanno perso la vita per questi boss. Alludo a Beatrice che dà della boss a Perla. Stasera ho visto una scena molto tipica da Gomorra, una roba tra Beatrice e il suo scagnozzo Vittorio. Mi sembrava una scena in cui il mandante dice allo scagnozzo cosa fare. Non è un bell’esempio da dare. Nomino Vittorio, che invece di andare dal mandante dovrebbe venire da me se ha un problema. Lei ha un atteggiamento da mandante bulla e tu da scagnozzo”.

Prima si lamenta per l’utilizzo del termine boss e poi usa con estrema tranquillità scagnozzo, mandante e Gomorra.



La rabbia di Vittorio Menozzi: “Io scagnozzo? Ma razza di…”

Finalmente dopo quattro mesi anche Vittorio Menozzi ha deciso di prendere una posizione netta e ieri sera – mentre parlava con i suoi amici – è sbottato contro Varrese: “Ma è follia. Pensa te, questi imbec*lli… il mandante e lo scagnozzo. Razza di defici*nti“. Poco dopo il modello si è appartato con Beatrice ed ha continuato a parlare di Massimiliano: “Lui mi manda in confusione, mi manda segnali troppo contrastanti. Prima mi sgrida perché secondo lui mi avvicino troppo a Monia ‘ti stai allargando troppo, ti devo dare una lezione, te ne dico quattro’. La mattina dopo mi dice che ha esagerato e mi strizza l’occhio, poi però torna a lanciarmi frecciatine. Sono d’accordo con te che non è equilibrato. Ha troppi cambiamenti repentini. Dopo l’episodio di Monia non ho più dubbi sul fatto che da un minuto all’altro possa cambiare d’umore e dire una cosa opposta a quella di prima“.

Si sarà svegliato?