Vittorio Menozzi interessato a due gieffine: “Si è infilato nel letto di notte”

Ma quale autunno, nella casa del GF è primavera, tra i gieffini infatti c’è un vero risveglio ormonale. Dopo il flirt di Giuseppe e Beatrice, le rivelazioni di Samira su Garibaldi e la cotta di Paolo per Letizia, adesso Vittorio Menozzi ha dichiarato di avere un interesse per ben due gieffine.

Il modello nei giorni scorsi si è avvicinato molto ad Heidi Baci, ma ha negato di provare un sentimento che vada oltre l’amicizia: “Se mi piace Heidi? Sì come amica. Poi ci sono quelle persone con cui ti trovi bene a parlare. Però non è che uno si fidanza con tutti quelli con cui si trova in sintonia. Qui dicono di tutto però il punto è che ci sto bene e mi basta questo. Facciamo discorsi profondi, io sono logorroico e sfocio nel filosofico e si vede che lei apprezza questi miei lati. Se stiamo bene insieme? Questo sì è vero, passiamo bene il tempo insieme e questo è importante“.

Vittorio Menozzi è indeciso: la confessione.

Questa settimana il 23enne ha finalmente ammesso che con Heidi potrebbe esserci qualcosa in più di un’amicizia, ma ha lasciato intendere a Ciro che non gli è indifferente nemmeno Anita.

“Se ho paura della situazione che ha Anita? No, perché io adesso sto conoscendo un’altra persona, Heidi. Mi piace, mi sono detto ‘mentre la conosco magari si accende quel fuoco’, però per adesso la situazione è molto tranquilla. Con Anita non ho parlato bene. Se mi potrebbe piacere? Forse, magari potrei conoscere meglio anche lei. – ha continuato Vittorio Menozzi – Però ci voglio parlare prima un po’. Non posso mica essere una macchina che scannerizza e pensa che c’è compatibilità o meno. Cosa mi blocca nell’andare da Anita? La sua situazione. Lei sicuramente sarà stata abituata a piacere. Io però con lei non ho parlato seriamente di nulla. Abbiamo avuto un paio di discorsi interessanti, ma nulla di più, per adesso non è capitato altro con lei. Lo so che lei ha la sua situazione e non si butta dal nulla. Adesso però sto conoscendo Heidi”.

Come se non bastasse Letizia ha rivelato che il gieffino si sarebbe infilato nel letto suo e di Heidi: “Stanotte c’è stato un avvicinamento. Lui in mutande si è inficcato nel nostro lettone. Noi tutte con le mani alzate. Della serie non facciamo nulla, stiamo con le mani al cielo, perché le mani sotto le coperte anche no assolutamente“.