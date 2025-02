Vittorio: L’emozione di un bambino durante l’esibizione di Damiano David e Alessandro Borghi a Sanremo

Damiano David, il frontman dei Måneskin, è stato il super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, ma l’attenzione è stata catturata da Vittorio, un bambino di 10 anni, salito sul palco per partecipare alla coreografia con Alessandro Borghi. Durante l’esibizione di Damiano, che ha cantato “Felicità” di Lucio Dalla, il piccolo si è emozionato fino a commuoversi, toccando il cuore del pubblico e dei telespettatori.

La performance di Damiano, in bianco e nero, ha avuto come sfondo Borghi seduto su una panchina con Vittorio, creando un’atmosfera intensa. Alla fine della canzone, il bambino è salito sul palco e ha abbracciato Damiano, mostrando la sua commozione. Borghi, parlando dopo l’esibizione, ha espresso la sua gratitudine a Damiano per l’opportunità di vedere il suo incredibile talento dal vivo. Ha sottolineato l’importanza di Vittorio come simbolo del passaggio dalla sonnolenza alla ricerca della felicità, una tematica importante della canzone.

Damiano ha poi condiviso un post su Instagram, ringraziando Dalla, Borghi e Vittorio, incoraggiando il bambino a mantenere viva la sua felicità. I commenti sui social sono stati molto positivi, con molti utenti colpiti dalla dolcezza di Vittorio. Anche Borghi ha pubblicato una foto con il bambino, attirando ulteriori commenti di ammirazione da parte del pubblico. La serata ha messo in risalto non solo il talento di Damiano, ma anche il tocco emotivo di Vittorio, creando un momento indimenticabile al Festival.