Vittorio Feltri si espone su Barbara d’Urso e Mediaset: “L’hanno scaricata”

Non solo le conduttrici Patrizia Rossetti e Caterina Balivo, ma anche un famoso giornalista ha commentato l’addio di Barbara d’Urso a Mediaset. Vittorio Feltri su Libero ha scritto un articolo in cui ha difeso la presentatrice napoletana ed ha spiegato come mai secondo lui Mediaset ha preso una pessima decisione.

“Barbara D’Urso è una stacanovista infaticabile che è in grado di portare a casa il risultato perché la sua tv, per quanto faccia storcere il naso a chi cerca di darsi un tono nonché agli invidiosi, sempre troppi quando si è bravi, funziona, piace, intrattiene e diverte. Il suo pubblico è suo personale, non è semplicemente il pubblico di Mediaset. Ecco perché difficilmente il Biscione riuscirà a rimpiazzarla, almeno non nei cuori di quelli che da quindici anni la seguivano più o meno quotidianamente. Barbara ha instaurato una vera e propria relazione d’amore con gli italiani, che soffriranno tale perdita. Come ringraziamento per la dedizione, la costanza, l’impegno, Mediaset le dà un calcio sul posteriore e se ne libera in tutta fretta. Mi colpisce che ci sia questa volontà da parte di Mediaset come di ripulirsi, di ricostruirsi una reputazione, ora che il Cavaliere non c’è più, di fare una tv pettinata, composta, abbottonata, probabilmente già vista, noiosa, forse più simile alla Rai, magari una pessima copia, o caricatura, della tv pubblica. E mi colpisce ancora di più che per centrare questo obiettivo sia stato ritenuto necessario licenziare, anzi scaricare, una come Barbara D’Urso”.

Domani non mancate a Live #noneladurso! Domani sera Heaher Parisi con i suoi gemelli, Vittorio Feltri e Sgarbi insieme contro le cinque sfere e tanto, tanto altro! #domenicalive pic.twitter.com/pYR3DPBpYs — Domenica Live (@domenicalive) November 17, 2019

Vittorio Feltri sulla preghiera di Barbara a Live Non è la d’Urso.

Negli anni il fondatore del quotidiano Libero è stato più volte ospite delle trasmissioni di Barbara e in più di un’occasione l’ha criticata (come quando abbandonò Live Non è la d’Urso), ma ha anche preso in più di un’occasione le parti di Carmelita. Nel 2020 Vittorio Feltri ha difeso barbara dopo la famosa preghiera con Salvini.