Vittorio Feltri: Giorgia Meloni è una delle mie ‘fidanzate’ – Il video della dichiarazione

Un video di Vittorio Feltri ha suscitato ilarità dopo che il giornalista ha affermato che Giorgia Meloni è una delle sue "fidanzate". Durante la presentazione del suo libro a Milano, Feltri, 81 anni, ha fatto dichiarazioni divertenti, incluso un siparietto con l’ex premier Matteo Renzi in cui si prendevano gioco dei ministri Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida. Feltri ha elogiato Renzi, affermando di difenderlo sempre e considerandolo un bravo politico, sostenendo che il referendum sia stato il suo unico errore.

Rispondendo a una provocazione di un giornalista riguardo ai messaggi con Meloni, Feltri ha detto: "Sì, mi scrive ‘ciao come stai?’, ma mica vengo a raccontarli a te, sarò mica c*****ne". In un altro momento, Renzi ha criticato Urso e Lollobrigida, affermando che i politici spesso si rifugiano in figure familiari nei momenti di difficoltà. Durante la conferenza, ha sottolineato la mancanza di visione economica di Urso: "con l’intelligenza, anche artificiale, ha poco a che fare".

Feltri ha aggiunto la sua opinione su Urso, affermando che "qualsiasi tipo di intelligenza" non sembra appartenere al ministro delle Imprese di Fratelli d’Italia, del quale è consigliere regionale in Lombardia. In conclusione, Feltri ha evidenziato le differenze tra il governo italiano e altri governi europei, con Meloni che ha convocato un G7 straordinario sul tema dell’intelligenza artificiale, ma senza investire adeguatamente in esso, delegando poi Urso a occuparsene.