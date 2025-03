Vittorio Feltri e Alberto Stasi: Dietro le Quinte del Delitto di Garlasco

Vittorio Feltri ha condiviso in un’intervista che invita Alberto Stasi al ristorante a Milano un paio di volte al mese, esprimendo la sua convinzione nell’innocenza di Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. Feltri, direttore de il Giornale, sottolinea che Stasi, che potrebbe uscire dal carcere a breve per fine pena, è estraneo ai fatti sin dai primi giorni del delitto. Nel suo recente libro, scritto con Tommaso Farina, Feltri parla della sua passione per la convivialità e dei suoi pranzi nei ristoranti, incluso il Baretto, noto per il suo riso al salto e per un uovo preparato in un “bicchiere di Marsala”.

Stasi, condannato nel 2015 a 16 anni di reclusione dalla Cassazione, potrebbe tornare libero nel 2031, e Feltri si augura che la sua innocenza venga riconosciuta. Nei suoi precedenti interventi, Feltri ha definito la condanna di Stasi come “ingiustizia acclarata”, sostenendo che le prove contro di lui fossero poco solide e basate su indagini erronee. Ha criticato come i media abbiano cercato un colpevole credibile da esporre al grande pubblico, creando un “mostro” da demonizzare.

Feltri ha reiterato la mancanza di prove concrete contro Stasi, affermando che le accuse erano costruite su sospetti piuttosto che su evidenze reali. Il giornalista ha espresso il desiderio di continuare a sostenere Stasi e di difendere la sua reputazione in vista della sua prossima liberazione.