Vittorie Sconosciute: Risultati delle Elezioni Comunali in Trentino-Alto Adige

Le elezioni comunali in Trentino-Alto Adige hanno visto la riconferma del sindaco di centrosinistra di Trento, Franco Ianeselli, che ha registrato un incremento dei voti rispetto al 2020. Il Partito Democratico (Pd) ha ottenuto oltre 10.600 voti, confermandosi il partito più votato, seguito da Fratelli d’Italia (FdI) con circa 6.300 voti. La Lega ha subito una significativa perdita di consensi, mentre Forza Italia è rimasta stabile e il Movimento 5 Stelle quasi invisibile, senza seggi.

A Trento, il centrosinistra ha mantenuto una quota di voti simile a quella delle elezioni del 2020, con il Pd passato dal 18,16% al 24,4%. La composizione del consiglio comunale prevede ora 12 seggi per il Pd, 6 per FdI, 2 per la Lega e 1 per Forza Italia. Al contempo, il calo della Lega è stato drammatico, scendendo dal 13,75% al 6,8%.

A Bolzano, si è arrivati al ballottaggio tra Claudio Corrarati di centrodestra e Juri Andriollo di centrosinistra. La Südtiroler Volkspartei (SVP) ha ottenuto quasi 6.000 voti, mentre FdI ha visto un aumento significativo. Il centrosinistra, al contrario, ha perso circa 1.000 voti, con il Pd al 12,5% rispetto al 33,95% del primo turno del 2020.

Nel complesso, il centrodestra ha visto una crescita in termini di voti nel complesso della provincia, ma la Lega ha continuato a perdere consensi. Il Movimento 5 Stelle, pur mantenendo una presenza, ha vissuto un ulteriore calo nei voti, evidenziando una situazione di stagnazione.