Vittorie italiane in Champions League

Il martedì di Champions è stato favorevole alle squadre italiane. Conegliano ha vinto ad Ankara contro lo Zeren con un netto 3-0, conquistando il passaggio ai quarti di finale. Anche Milano ha trionfato, superando l’Olympiakos al Pireo con un punteggio di 3-1, grazie anche alla straordinaria prestazione di Paola Egonu, che ha messo a segno 32 punti.

La vittoria di Conegliano è arrivata dopo una partita dominata dalle italiane, che hanno chiuso con un punteggio di 25-21, 25-18, 25-21. La squadra di Santarelli ha imposto il proprio ritmo dalla metà del primo set e non ha più mollato la presa, con Isabelle Haak che ha segnato 26 punti, di cui 18 in attacco, 3 al servizio e 5 a muro.

Milano, invece, ha avuto un inizio difficile, perdendo il primo set per 25-27, ma poi ha preso il controllo della partita, vincendo i successivi tre set con punteggi di 25-17, 25-17 e 25-14. Egonu è stata la protagonista assoluta della partita, con 32 punti tutti realizzati in attacco, mentre Anna Danesi ha messo a segno 8 muri e 14 punti.

La settimana prossima sarà cruciale per le squadre italiane, con Scandicci che giocherà in Romania contro l’Alba Blaj e Novara che riceverà in casa le polacche del Budowlani Lodz.