Vittorie emozionanti nel tennis inclusivo: trionfi a Cervia

Mariska Venter e Maarten Ter Hoften hanno trionfato nei singolari del torneo di tennis inclusivo, con finali emozionanti. Venter, proveniente dalla Sudafrica, ha superato la britannica Cornelia Oostuizhen con un punteggio di 7-5, 4-6, 7-5. Nel torneo maschile, Ter Hoften ha rimontato dall’inizio in salita, battendo il numero 1 del seeding, l’inglese Ben Bartram, con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-3.

Successi anche nei doppi: nel maschile, la coppia olandese Ter Hoften/Groenewoud ha vinto contro Bartram/Penney con il punteggio di 6-4, 2-6, 10-6. Nel doppio femminile, Breakwell/Venter ha conquistato il titolo nel girone finale.

Marco Pincella ha trionfato nel tabellone di consolazione, sconfiggendo Francesco Felici per 2-6, 6-4, 7-5. Le premiazioni si sono svolte alla presenza del vicesindaco di Cervia, Gianni Grandu, della consigliera comunale Samanta Farabegoli, del presidente della Polisportiva Maurizio Tappi e di Mirco Testi per Clai Imola. L’arbitro del torneo è stato Alessandro Provasi.

La manifestazione ha ribadito il ruolo della Romagna come centro d’eccellenza per il tennis inclusivo, in linea con l’impegno della FITP Emilia-Romagna nella promozione dello sport per tutti.

