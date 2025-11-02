Vittoria travolgente degli amaranto nel big match di campionato

Gli amaranto continuano a dominare, infliggendo una pesante sconfitta al Campobasso con un convincente 5-1. In attesa del match tra Ravenna e Ascoli, questa vittoria porta gli amaranto a un vantaggio di quattro punti sulle concorrenti. Il successo al Comunale segna la decima vittoria in campionato, consolidando il loro primato.
Dopo la gara di coppa, il tecnico Bucchi schiera la formazione titolare, nonostante l’assenza di Dell’Aquila e altre defezioni. Le due squadre adottano schemi simili, ma gli amaranto partono forte, con Tavarnelli che crea subito una chance. La squadra mantiene il controllo del gioco e, al quindicesimo, Cianci segna di testa su assist di Righetti, realizzando il suo secondo gol consecutivo.
Dopo il vantaggio, gli amaranto rallentano il ritmo e gestiscono il possesso, mentre il Campobasso cerca di reagire. Nel secondo tempo, dopo un cambiamento in difesa, Cianci raddoppia al 51′ con un pallonetto che sorprende il portiere avversario. Sul 2-0, entrano Iaccarino, Ravasio e Varela.
Al 63′, Righetti allunga il punteggio a 3-0 servendo Pattarello, il quale segna con un tiro preciso. Il Campobasso accenna a una reazione con il gol di Magnaghi, ma il risultato non cambia. Pattarello realizza il quarto gol al 76′, mentre Bifulco viene espulso, lasciando i molisani in inferiorità numerica. Nel finale, Ravasio chiude i conti trasformando un rigore assegnato per fallo su Varela. Gli amaranto possono ora concentrarsi sul prossimo derby contro il Perugia.