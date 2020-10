Vittoria Schisano ha avuto un crollo emotivo a Ballando con le Stelle quando Selvaggia Lucarelli l’ha criticata perché – durante i video presentazione – l’attrice ha sempre tirato in ballo il suo essere nata in un corpo maschile.

“Basta con questa ‘bambina’. Finiamo per dire sempre le stesse cose. Ci interessa il tuo presente. Se vuoi parlare sempre delle stesse cose, fallo eh. Io ti do un suggerimento, poi se vuoi raccontare sempre quello per me è un film già visto”

L’attrice di Un Posto Al Sole – visibilmente infastidita – ha confessato di sentirsi una voce nella comunità LGBT e di sentire sulle spalle il peso che questo ne comporta.

“Sono arrivata qui a Ballando con le Stelle piena di insicurezze e Marco [il suo ballerino, ndr] me le sta togliendo una a una, giorno per giorno. Ma non capite che, ancora adesso, io sono qui e vivo il senso di colpa di essere toccata, accarezzata, da un uomo…”.

E ancora:

“Io oggi mi guardo allo specchio e sono esattamente quello che volevo essere, ma sono qui anche per tutte quelle persone che non possono essere qui e che stanno ancora morendo per questo. Sono qui e sento la responsabilità di una comunità”.

A Ballando con le Stelle la comunità trans era già stata rappresentata in passato con la partecipazione della modella Lea T.