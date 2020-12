Vittoria Schisano questo pomeriggio è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e nel bel mezzo dell’intervista l’attrice, visibilmente stizzita, ha risposto a tono alla conduttrice ‘colpevole’ di aver mandato una clip del film Tutto tutto niente niente che ha girato nel 2012 con Antonio Albanese.

Nel film la Schisano, che in quel periodo aveva da poco iniziato la sua terapia di transizione, interpretava un travestito (un ‘femminiello’) e nella clip mandata in onda da Serena Bortone si vede proprio l’attrice urlare al suo partner “Mi chiamo Vittoria Anastasio, sono un femminiello. Sono un uomo, io song ‘o nom!“.

A distanza di 8 anni l’attrice ha ufficialmente preso le distanze da quel film, fatto solo “per pagare il mutuo”.

“Non mi piace questa clip e non mi piace questo film che ho fatto perché dovevo pagare il mutuo. Che bisogno c’era di mettere quella clip dove dico ‘Io sono un femminiello‘ è una roba che mi disturba in tutta onestà. Ho interpretato tanti film, tu perché hai preso questa clip e non altre clip?”.

Immediata la risposta della conduttrice: “Perché l’autrice che ha seguito questa pagina ed ha parlato con te ha pensato che un film con Albanese fosse interessante vederlo”. “Peccato” – ha risposto Vittoria Schisano – “Perché io all’autrice avevo chiesto di andare avanti e di non restare sempre nel ruolo di ‘Vittoria che prima era Giuseppe’.”. “L’autrice è molto brava e si chiama Barbara” ha a questo punto precisato Serena Bortone, facendo indispettire ancora di più la Schisano, che ha così replicato:

“Credo che prima di difendere le persone che lavorano con te dovresti mettere a proprio agio i tuoi ospiti. Ed a me non mi metti a mio agio mostrandomi quelle immagini. Sono immagini che non voglio più vedere. Io la mia battaglia la faccio per tutte le persone che rimangono indietro, ma questo non significa che io non sia andata avanti. Per andare avanti facciamo sempre tremila passi indietro”.