Vittoria Schisano convive da circa quattro anni con Donato, un uomo che quest’anno soffierà 50 candeline e che – nonostante la ami – non le ha ancora chiesto di sposarlo.

Su richiesta di Barbara d’Urso l’attrice, ospite a Domenica Live, ha così descritto Donato: un uomo di 50 anni (quest’anno) brizzolato e con la barba folta, magro “mangia tanto e non ingrassa”, alto circa 185, divorziato e con un figlio a carico. L’uomo sarebbe anche molto timido, riservato, non ama apparire sui social e neanche in televisione.

E se vi sembra una storia già sentita, non siete i soli.

Nessuno ha mai visto il fidanzato di Vittoria Schisano con cui sta da 3 anni e mezzo. Pamela Prati Vibes #DomenicaLive — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 14, 2021

La stessa Barbara d’Urso, probabilmente ironizzando, ha detto “se esiste” riferendosi a Donato, ottenendo dalla Schisano un “esiste sì”. Lo stesso Donato avrebbe infatti inviato una lettera a Domenica Live rivolta proprio alla sua amata.

(Lo fece anche Mark Caltagirone a Pamela Prati in tempi non sospetti, poi si scoprì che dietro quella lettera c’era Donna Pamela).

La stupenda Vittoria Schisano a #DomenicaLive, la nuova vita e il compagno (misteriosissimo!) pic.twitter.com/soRsVvNBnE — Domenica Live (@domenicalive) February 14, 2021

Vittoria Schisano la nuova Pamela Prati? L’accusa di Twitter

Non appare in tv né sui social

Che vibes ✨✨✨#domenicalive pic.twitter.com/3UwzTxxUaX — Carmelona5 (@Carmelona5) February 14, 2021

Donato è praticamente il nuovo mark caltagirone daii è palese #domenicalive — ✧Ŧranиcⅰѕ↭ק✧ (@Francisp955) February 14, 2021

Possiamo sapere i nomi dei figli di Donato? Per caso sono Rebecca e Sebastian? 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/roV00rGhJX — Sfide_tv (@SfideTv) February 14, 2021

Nel dubbio qualcuno ha trovato una presunta foto… Sarà lui Donato?

