Vittoria Morga vince concorso di bellezza nazionale

La ragazza si è aggiudicata il primo posto al concorso di bellezza nazionale. “Stars nuove stelle per lo spettacolo” è un concorso-casting che ha l’obiettivo di selezionare ragazze idonee non solo per la moda ma anche per la pubblicità, per il cinema e per la televisione.

Nel corso del tour nazionale della sua 23ª edizione, dall’8 al 10 gennaio si è tenuto il Gran Galà presso l’hotel Universo di Fiuggi, occasione in cui ha trionfato la fasanese Vittoria Morga. La sua bellezza e il suo carisma hanno conquistato i giudici della gara, permettendo alla giovane fasanese di portare a casa la fascia del primo posto.

Il Concorso Stars è diventato nel corso degli anni uno spettacolo di rara bellezza che ha sempre coinvolto critica, stampa, addetti ai lavori, semplici curiosi, con giurie di alto profilo, chiamate a giudicare splendide ragazze. Vittoria Morga ha dichiarato: “Vincere la finale nazionale e classificarmi prima è stata un’emozione indescrivibile, un’esplosione di gioia, orgoglio e gratitudine per tutto il percorso fatto. In quel momento ho sentito che ogni sacrificio aveva finalmente trovato il suo senso.”

Vittoria Morga ha in programma due progetti importanti, uno dei quali la porterà in un contesto simbolo di sogni, musica e grandi opportunità, mentre l’altro rappresenta un ulteriore passo di crescita personale e professionale. stata anche contattata per realizzare il calendario di Vogue, ma non è stato possibile a causa di una non coincidenza di settimane. Vittoria Morga non è nuova a questo genere di competizioni, infatti, era già stata protagonista durante le selezioni di Miss Italia, raggiungendo le finali nazionali del concorso di bellezza.