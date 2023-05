Vittoria mancata e trionfo di Mattia, parla Angelina, che commenta la finale: “Io la favorita?”

Amata dal pubblico e anche dalla stampa e dai professori, Angelina Mango per mesi è stata la favorita per la vittoria di Amici 22. In molti erano convinti che sarebbe stata proprio la cantante ad alzare la coppa durante la finalissima del talent. Alla fine per poco più dell’1% (qui tutti i dati ufficiali) a vincere e portare a casa il montepremi è stato il ballerino Mattia Zenzola.

Angelina e il commento sulla mancata vittoria ad Amici 22.

Nessuna frecciatina o rancore, Angelina è felice del suo percorso ed è contenta per Mattia. In un’intervista rilasciata a Leggo la cantante ha anche dichiarato che non sapeva di essere la favorita di questa edizione del talent.

“Io ero la favorita? Non lo sapevo e non ci pensavo. La finale è stata una vittoria. Quando distribuivano la competitività io ero in fila per le paranoie. Sono felice per Mattia, ha vinto perché è bravo. […] Se è vero che devo molto a mio fratello? Ho sempre osservato mamma e papà ma è mio fratello batterista che fin da piccola mi ha spiegato come fare musica. Con lui a 13 anni ho fondato una band”.

Angelina a Il Messaggero invece ha parlato della sua nuova squadra di lavoro e della proposta di Tiziano Ferro: “Si un anno fa avevo già pubblicato dei singoli. Cosa non aveva funzionato? Ero un’emergente che incideva per una multinazionale, con tutti i pro e i contro. Adesso riparto, con una squadra alle spalle che somiglia più a una famiglia. Chi ne fa parte? La manager Marta Donà (tra le più influenti della discografia, già dietro ai successi di Mengoni, ndr): mi ha contattata e le sue idee mi hanno convinta. E poi lo staff di Amici, al quale ho scelto di rimanere legata firmando con l’etichetta 21co (fondata dal gruppo della De Filippi, ndr): mettono il cuore in quello che fanno. Se mi aveva contattato Tiziano Ferro l’anno scorso? Non c’era un rapporto di lavoro definito: si era proposto di produrmi un singolo“.