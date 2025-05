Vittoria inarrestabile: braccia alzate in trionfo!

Mattias Conti, 19 anni, è stato arrestato a Palermo con l’accusa di aver partecipato alla sparatoria avvenuta a Monreale il 27 aprile, che ha causato la morte di tre persone: Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo. Nelle riprese delle telecamere si vede Conti in piedi su una moto, con braccia sollevate in segno di vittoria e pistola in mano, indossando un giubbotto bianco che lo ha reso facilmente riconoscibile.

Conti è il terzo sospettato dopo Salvatore Calvaruso e Samuele D’Acquisto, con quest’ultimo accusato di concorso in strage. La procura, guidata da Maurizio de Lucia, ha raccolto elementi sufficienti per chiudere le indagini sulla strage. A incastrare Conti è stata la testimonianza della fidanzata di una delle vittime, presente alla sparatoria, che ha consegnato ai carabinieri una foto in cui appare con gli altri sospettati.

La giovane ha affermato di essere terrorizzata per possibili ritorsioni, ma ha deciso di parlare per ottenere giustizia. Nella foto, scattata poche ore prima della sparatoria, sono visibili tutti i coinvolti. Anche un secondo testimone ha riconosciuto Conti, descrivendo come quest’ultimo sollevasse le braccia in segno di vittoria dopo l’episodio violento.

Attualmente, tre persone sono già detenute mentre continuano le indagini su altri quattro coinvolti, accusati di rissa aggravata.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it