Vittoria in Cassazione, l'ospedale San Giacomo deve riaprire

Dopo una causa durata quattordici lunghi anni contro la Regione Lazio per la chiusura dell’ospedale San Giacomo avvenuta nell’ottobre 2008, Oliva Salviati vince il ricorso in Cassazione, con l’avvocato Isabella Stoppani, per la riapertura dell’ospedale romano.

“Ho vinto la battaglia più importante della mia vita – ha commentato con l’Adnkronos Oliva Salviati – Una volontà assoluta, perseguita in questi lunghi 14 anni di lotta contro la Regione Lazio, con l’intento di riconsegnare alla città di Roma e ai suoi cittadini l’ospedale donato alla fine del ’500 dal Cardinale Antonio Maria Salviati. Sicuramente – ha proseguito – il nuovo governatore della Regione Lazio saprà come operare nell’interesse della capitale”.