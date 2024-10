Vittoria e Sudore: Un Risveglio Inaspettato

Durante il comizio finale del centrodestra a Genova, a sostegno di Marco Bucci per la presidenza della Liguria, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha celebrato il governo attuale, attaccando ripetutamente la sinistra in vista delle prossime elezioni. Meloni ha sottolineato che, contrariamente ai pronostici iniziali che prevedevano una durata massima di sei mesi per il suo governo, sono passati due anni e ha invitato a riflettere su chi avesse ragione. Ha scherzato sui timori sollevati dall’opposizione riguardo a una crisi economica e ha affermato che “si sono svegliati tutti sudati” dopo la smentita di tali preoccupazioni.

La premier ha commentato la campagna elettorale in Liguria, sostenendo che il centrosinistra si era illuso di una vittoria schiacciante, ma ora si deve confrontare con la realtà del centrodestra, che avrebbe portato sviluppo nella regione. Ha descritto la sua coalizione come compatta, unita non solo contro un nemico, ma anche per realizzare progetti comuni. Inoltre, Meloni ha espresso fiducia nel candidato Bucci, sottolineando di aver scelto “l’uomo migliore” per guidare la Liguria.

Tuttavia, nonostante il caloroso supporto del pubblico, un gruppo di balneari ha protestato contro la direttiva Bolkestein, rimanendo in piedi durante il discorso di Meloni. La premier ha promesso di incontrarli successivamente, e una delegazione è stata poi ricevuta.

Prima di Meloni, Marco Bucci ha preso la parola, evidenziando il suo impegno per la Liguria nonostante le difficoltà. Ha invitato i cittadini a sostenerlo, affermando di essere stato criticato e attaccato, ma ora è determinato a proseguire. Bucci ha ribadito l’importanza di dire la verità, sia nel riconoscere le difficoltà che i successi, e ha esortato tutti a votare per il centrodestra, esprimendo ottimismo per il futuro della regione.

Il comizio ha così rappresentato un momento di sostegno per la candidatura di Bucci, ma anche di confronto con le criticità sollevate da categorie professionali come i balneari, evidenziando tensioni e aspettative in vista delle votazioni imminenti in Liguria.