Vittoria e Daniele di Temptation Island: “Mi ha detto o facciamo un figlio entro novembre o ti lascio”

Vittoria e Daniele sono la terza coppia che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island. I due stanno insieme da quattro anni e hanno iniziato a convivere praticamente da subito. Lei, romana di 32 anni, vuole un figlio a tutti i costi mentre lui temporeggia un po’.

“Sono Vittoria, vengo da Roma e ho 32 anni. Sono quattro anni che sto con Daniele e conviviamo praticamente da subito“, ha esordito lei nella clip di presentazione. “Sono io che ho scritto al programma perché Vittoria mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio. Solo che per me non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente troppo“, le parole di lui, che ha continuato rivolgendosi alla compagna che aveva smentito la dichiarazione: “Non mi stai pressando? Mi hai detto: o novembre o ti lascio, non mi staresti pressando?“. “Va beh, pressando però intanto sono passati altri due anni“, si è giustificata Vittoria. “Ma non è che uno si mette insieme e dice ‘fra due anni voglio fare un figlio’, io non ti ho mai detto di sì ti ho detto vedemo“, ha chiuso Daniele.

Vittoria e Daniele sono la terza coppia annunciata dai social di Temptation Island, dopo quella formata da Gabriela e Giuseppe (il celebre American Boy) e quella formata da Alessia e Davide.

