Vittoria e Alex un mese dopo Temptation: che fine ha fatto Simone

Ad un mese dalla fine delle registrazioni di Temptation Island le coppie sono tornate alla corte di Maria per raccontare che cosa è successo dopo i loro falò di confronto. Dopo Jenny e Tony e Martina e Raul, adesso scopriamo come sono andate le cose tra Vittoria e Alex. Il 36enne ha accusato la sua ex di aver partecipato al programma per trovare un nuovo compagno.

“Sto bene, ho ripreso in mano la mia vita e ho ricominciato a pensare a me stesso. Ringrazio questo percorso perché ho capito me stesso e le mancanze che avevo. Ho ritrovato la consapevolezza e ho scoperto delle cose di lei, cose che non avevo messo in conto. Lei mi aveva portato qui parlando delle mie mancanze, ma il problema non ero io. Siamo entrati per un motivo e usciti per un altro.

Mi aveva sempre rassicurato dicendo ‘non mi avvicinerò a nessuno perché sono abituata a gestire l’avvicinamento delle persone’. Abbiamo fatto due percorsi completamente diversi. Io penso di aver fatto un bel percorso, non sono entrato qui per cercare una fidanzata nuova, perché ne avevo già una. In pochi giorni lei si è avvicinata a una persona e ho anche visto video spinti. Io sono stato imbarazzato per lei!”.