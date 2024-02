Vittoria di Savoia, chi è la giovane erede al “trono” dopo la morte di Vittorio Emanuele

Vittoria di Savoia, la giovane “non principessa” di 20 anni, è la figlia maggiore di Emanuele Filiberto di Savoia e fa parte della famiglia dell’ultimo re d’Italia, Umberto II. Solo in futuro sarà la prima principessa Savoia a guidare la dinastia.

Nel 2020, suo nonno Vittorio Emanuele, deceduto solo un paio di giorni fa, il 2 febbraio, le ha conferito il titolo di erede al trono d’Italia. In questo modo ha eliminato effettivamente la Legge Salica che limitava la successione al trono (solo apparente, ovviamente) esclusivamente agli eredi maschi. Anche se non diventerà mai regina, Vittoria di Savoia rimarrà comunque Principessa di Carignano e Marchesa d’Ivrea e sarà sempre coinvolta nelle dinamiche nobiliari della famiglia.

Il padre ha annunciato l’abdicazione a suo favore, designandola come ipotetica regina. Emanuele Filiberto ha dichiarato ufficialmente:

Abdicherò in favore di mia figlia. Sono sicuro che farà meglio di me. Presto, in Europa, ci saranno più regine che re.