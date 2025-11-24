Vittoria di Amelia Hamer in Australia

La pronipote dell’ex premier liberale Sir Rupert Hamer ha ottenuto una vittoria schiacciante alle preselezioni di domenica scorsa all’ippodromo di Caulfield. La ex candidata liberale federale Amelia Hamer ha vinto le preselezioni per contendere il seggio statale di Malvern.

Durante la sua campagna elettorale per Kooyong, Amelia Hamer è stata affiancata da Jess Wilson.