Vittoria della Fibra Radio Volley Life nella Serie C a Viterbo

Nella quarta giornata della Serie C di pallavolo maschile, girone A, la Fibra Radio Volley ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale, battendo 3-2 la Roma Sport. La partita è stata intensa e i ragazzi di coach Zingaretti hanno dovuto affrontare difficoltà, perdendo il primo set con un punteggio di 25-17. Tuttavia, nella seconda frazione, hanno risposto con grinta, aggiudicandosi il set per 25-13.

Il terzo set ha visto la Roma Sport prevalere con un combattuto 25-23. Nonostante la sfida in salita, la squadra di casa ha reagito e conquistato il quarto set per 26-24. Nel tie-break, dopo una lotta serrata, la Fibra Radio ha chiuso a proprio favore con un punteggio di 17-15, tra gli applausi dei tifosi.

Questi due punti sono fondamentali per la classifica, portando la Fibra Radio Volley a 3 punti. Al contrario, l’Etruria Volley resta a 0, dopo aver subito una netta sconfitta per 3-0 contro la Nfa Sat, che ora condivide la vetta con il Primatour Frascati Volley.

Nel prossimo turno, la Fibra Radio giocherà contro l’Isola Sacra, mentre l’Etruria sarà impegnata in una trasferta contro l’Eur Pack Aprilia, con punti cruciali in palio per la lotta alla salvezza.

I risultati della terza giornata hanno visto: Nfa Saet – Etruria 3-0, Pro Volley Prati – Isvf Isola Sacra 0-3, Fibra Radio Volley Life – Roma Sport 3-2, Sempione Pallavolo – Primatour Frascati 1-3, Acul Volley Castro – Eagles Volley Ceccano 3-1, T. P. Albano Velletri – Eurpack Aprilia 3-1, Asd Aurelio – Teamkim Volley 0-3.

La classifica attuale vede in testa Nfa Saet e Primatour Frascati con 8 punti, seguiti da Acul Volley con 7 e Eagles Volley con 6. La Fibra Radio è ora a 3 punti, mentre l’Etruria chiude a 0.