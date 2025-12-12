6 C
Vittoria del Lecco contro lo Stresa

Il Lecco si avvicina alla Serie C grazie alla vittoria contro lo Stresa. La partita si è giocata con il Lecco che ha attaccato fin dall’inizio, sfruttando i suoi giocatori offensivi D’Anna e Capogna. Tuttavia, il portiere dello Stresa, Barantani, ha fatto diverse parate miracolose per salvare la sua squadra.

Verso la fine del primo tempo, il Lecco ha segnato il gol del 1-0 con Capogna, che ha ricevuto un assist da Lisai. Nel secondo tempo, lo Stresa ha pareggiato con un gol di Scienza, ma il Lecco ha continuato a pressare e ha trovato il gol della vittoria al 90′ con Fall, che ha segnato di testa dopo essere subentrato a Capogna.

Il Lecco ha così portato a casa tre punti importanti, mantenendo la sua posizione in classifica e distanziando la Sanremese di 15 lunghezze. La squadra di Gaburro è ora vicina alla promozione in Serie C.

La formazione del Lecco era composta da Safarikas, Samake, Merli Sala, Carboni, Nocerino, Segato, Dragoni, Moleri, D’Anna, Lisai e Capogna. Lo Stresa, invece, schierava Barantani, Diaw, Gallo, Frascoia, Rosato, Agnesina, Vanzan, Gilio, Armato, Scienza e Battistello.

L’arbitro della partita è stato Carlo Rinaldi, coadiuvato dagli assistenti Francesco Arena e Manuel Anelli. Sono stati ammoniti Scienza, Gallo e Vanzan per lo Stresa, mentre non ci sono stati espulsi.

